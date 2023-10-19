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Сегодня, 09:32

У «ПСЖ» после ухода Месси и Неймара упали продажи билетов и начались проблемы со спонсорами

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» столкнулся с проблемами со спонсорами после ухода форварда Лионеля Месси и вингера Неймара.

Как сообщает GFFN, после ухода аргентинца у парижан сократилось количество подписчиков в соцсетях на 10-15 миллионов. Также ряд спонсоров команды задумывается над прекращением сотрудничество с клубом.

Информируется, что катарские спонсоры, включая Ooredoo и Qatar Airways, замедлили спонсорские взносы. Коммерческий департамент «ПСЖ» испытывает трудности с поиском инвесторов для базы клуба и рекламы на задней части футболок.Также связи с уходом Месси и Неймара замедлилась и продажа билетов.

Летом 2023 года 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами». Он сыграл за клуб 13 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

31-летний бразилец этим летом стал игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль». На его счету 5 матчей и 1 гол и 3 ассиста. Ранее у Неймара был диагностирован разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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