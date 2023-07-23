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Сегодня, 18:02

У «Реала» все готово для перехода Мбаппе

Виталий Косик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может в скором времени стать игроком «Реала», сообщает ESPN.

По информации издания, в мадридском клубе все готово к осуществлению трансфера в минимальные сроки. Сообщается, что сделку могут закрыть в первую неделю августа.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года.

22 июля сообщалось, что «ПСЖ» поставил ультиматум форварду и пригрозил потерей сезона, если он не уйдет этим летом или не продлит контракт.

Также стало известно, что парижский клуб не взял француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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