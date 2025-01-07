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УЕФА может наложить санкции на «ПСЖ» из-за долга перед Мбаппе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«ПСЖ» грозят санкции от УЕФА из-за долга перед бывшим нападающим команды Килианом Мбаппе, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 20 декабря юристы игрока направили иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции с требованием наложить санкции на парижский клуб.

Согласно регламенту УЕФА, «ПСЖ» обязан до 15 января предоставить информации об отсутствии задолженности. В противном случае клубу грозят санкции со стороны УЕФА.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» должен Мбаппе 55 миллионов евро за невыплаченную зарплату и бонусы.

Мбаппе летом прошлого года в статусе свободного агента покинул «ПСЖ» и подписал контракт с мадридским «Реалом». Форвард выступал в парижском клубе с 2017 года.

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Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
УЕФА
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