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Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти оценил статус Лионеля Месси после победы на ЧМ-2022.
«Месси провел сравнительно хороший чемпионат мира, но он никогда не превзойдет Марадону. Никто не обойдет Пеле, а здесь, в Аргентине, никто не превзойдет Марадону. Ди Мария был феноменален, но никто ничего об этом не говорит. Для меня Мбаппе — лучший игрок мира», — приводит слова Гатти El Chiringuto.
На ЧМ-2022 35-летний Месси забил семь мячей и сделал три результативные передачи в семи матчах ЧМ-2022. Он также был признан лучшим игроком турнира.
Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира, победив в финале турнира в Катаре команду Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 — по пенальти).
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