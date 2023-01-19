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Сегодня, 11:40

Гатти: «Месси никогда не превзойдет Марадону и Пеле. Для меня Мбаппе — лучший в мире»

Гатти высказался о Месси
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти оценил статус Лионеля Месси после победы на ЧМ-2022.

«Месси провел сравнительно хороший чемпионат мира, но он никогда не превзойдет Марадону. Никто не обойдет Пеле, а здесь, в Аргентине, никто не превзойдет Марадону. Ди Мария был феноменален, но никто ничего об этом не говорит. Для меня Мбаппе — лучший игрок мира», — приводит слова Гатти El Chiringuto.

На ЧМ-2022 35-летний Месси забил семь мячей и сделал три результативные передачи в семи матчах ЧМ-2022. Он также был признан лучшим игроком турнира.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира, победив в финале турнира в Катаре команду Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 — по пенальти).

Источник: https://www.losandes.com.ar/mas-deportes/las-polemicas-declaraciones-del-loco-gatti-contra-lionel-messi-y-a-favor-del-dibu-martinez/

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Диего Марадона
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Лионель Месси
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