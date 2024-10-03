Уилкшир: «Если «ПСЖ» посадит Доннарумму на лавку, это будет серьезным заявлением»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир считает, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может получить шанс после ошибок Джанлуиджи Доннаруммы.

«Матвей может получить шанс в следующей игре после ошибок Доннаруммы, такая вероятность всегда существует. Но «ПСЖ» — это большой клуб, и если они посадят Джанлуиджи на лавку, это будет очень серьезное заявление с их стороны», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. На счету 25-летнего россиянина 3 матча за парижан.