Уилкшир: «Если «ПСЖ» посадит Доннарумму на лавку, это будет серьезным заявлением»

Сегодня, 08:30
Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир считает, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может получить шанс после ошибок Джанлуиджи Доннаруммы.
«Матвей может получить шанс в следующей игре после ошибок Доннаруммы, такая вероятность всегда существует. Но «ПСЖ» — это большой клуб, и если они посадят Джанлуиджи на лавку, это будет очень серьезное заявление с их стороны», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».
Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. На счету 25-летнего россиянина 3 матча за парижан.