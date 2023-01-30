Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:38

Украинский футболист Малиновский извинился за объятия с российским игроком «Монако» Головиным

Иван Шитик
Корреспондент
Руслан Малиновский.
Фото Global Look Press
Руслан Малиновский и Александр Головин.
1/2
Telegram Дзен

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский в социальных сетях принес извинения украинским фанатам за то, что после матча 20-го тура чемпионата Франции против «Монако» (1:1) обнял российского игрока Александра Головина.

Руслан Малиновский и Александр Головин.
Руслан Малиновский и Александр Головин.

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако». Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руки, и я чисто машинально это сделал. В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», — написал Малиновский в социальных сетях.

Напомним, что Малиновский перешел в «Марсель» в зимнее трансферное окно из итальянской «Аталанты», где ранее выступал вместе с другим российским игроком — Алексеем Миранчуком.

Александр Головин
Руслан Малиновский
ФК Марсель
ФК Монако
20
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
В МОК высказались о концепции нейтрального флага для россиян перед Олимпиадой-2024
Глава британского комитета признал участие Лондона в конфликте с РФ
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ницца» заплатит 25 миллионов евро за форварда «Лорьяна» Моффи — он второй бомбардир лиги 1 после Мбаппе

Агент Головина рассказал о реакции российского футболиста «Монако» на ситуацию после матча с «Марселем»