КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 12:50

Ультрас «ПСЖ» протестуют против руководства клуба

Виталий Косик
Корреспондент
Фанаты «ПСЖ».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Активные болельщики «ПСЖ» недовольны руководством клуба и собираются устроить акцию протеста перед штаб-квартирой команды, сообщает RMC Sport.

По информации источника, после поражения от «Лорьяна» (1:3) в лиге 1 болельщики отправились на тренировочную базу команды, чтобы высказать претензии руководству, тренерам и игрокам.

Сегодня, 3 мая, ультрас организуют акцию протеста перед штаб-квартирой руководства клуба.

В аккаунте болельщиков команды в соцсетях было опубликовано сообщение: «Пришло время для перемен — «ПСЖ» должен вновь обрести свою душу, свой парижский дух и великолепие. Мероприятие будет мирным, все должно проходить организованно и разумно».

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 75 очков.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае
Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

L'Equipe: «ПСЖ» не будет продлевать контракт с Месси