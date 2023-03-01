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Сегодня, 12:58

Умер рекордсмен по числу голов на одном чемпионате мира Жюст Фонтен

Ана Горшкова
Корреспондент
Жюст Фонтен.
Фото Global Look Press
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Бывший футболист сборной Франции Жюст Фонтен умер в возрасте 89 лет, сообщает L'Eqiupe.

Фонтен выступал за национальную команду с 1953 по 1960 год. Он является рекордсменом по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира — 13 мячей в 1958 году. Всего за сборную Фонтен провел 21 матч и забил 30 голов.

В период игровой карьеры он выступал за «Ниццу» и «Реймс», стал четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции. Фонтен был награжден орденом Почетного легиона — высшей государственной наградой Франции.

Источник: L'Eqiupe
Сборная Франции по футболу
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