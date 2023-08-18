Упавшего с лошади вратаря «ПСЖ» Серхио Рико выпишут из больницы в пятницу

Вратаря «ПСЖ» Серхио Рико выпишут из больницы в пятницу, сообщает издание ABC de Sevilla.

29-летний испанец был госпитализирован 28 мая в больницу в Севилье после падения с лошади. Футболист получил тяжелую травму, ему диагностировали кровоизлияние в мозг.

Игрок перенес ряд операций из-за травм. После выписки голкипер отправится домой, где продолжит реабилитацию.

9 июля сообщалось, что Рико может завершить карьеру. За время нахождения в больнице вратарь похудел на 20 килограмм.

13 августа стало известно, что возвращение игрока на поле в данный момент не является приоритетом, но восстановление проходит по плану.

Серхио Рико выступает за «ПСЖ» с сентября 2019 года, за все время он провел за парижан 24 матча и пропустил 16 голов, отыграв 14 встреч на ноль. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.