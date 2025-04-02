Дембеле: «Сделаем все, чтобы победить в финале Кубка Франции»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал победу над «Дюнкерком» (4:2) в полуфинале Кубка Франции.

«Соперник дважды перешел на нашу половину поля и забил два гола. Но мы сохраняли концентрацию, знали, что у нас будут моменты вернуться в игру. Мой гол перед самым перерывом придал команде уверенности, мы знали, что у нас будут и другие возможности. Необходимо было сохранять спокойствие, особенно в последней фазе атаки, и не торопиться. Это будет мой первый финал Кубка Франции на «Стад де Франс», это будет нечто особенное, и мы сделаем все, чтобы победить», — цитирует пресс-служба клуба Дембеле.

В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с победителем матча «Канн» — «Реймс».