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Франция

2 апреля, 04:13

Дембеле: «Сделаем все, чтобы победить в финале Кубка Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал победу над «Дюнкерком» (4:2) в полуфинале Кубка Франции.

«Соперник дважды перешел на нашу половину поля и забил два гола. Но мы сохраняли концентрацию, знали, что у нас будут моменты вернуться в игру. Мой гол перед самым перерывом придал команде уверенности, мы знали, что у нас будут и другие возможности. Необходимо было сохранять спокойствие, особенно в последней фазе атаки, и не торопиться. Это будет мой первый финал Кубка Франции на «Стад де Франс», это будет нечто особенное, и мы сделаем все, чтобы победить», — цитирует пресс-служба клуба Дембеле.

В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с победителем матча «Канн» — «Реймс».

Нападающий &laquo;ПСЖ&raquo; Усман Дембеле празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Дюнкерка&raquo;.Сумасшедший камбэк «ПСЖ» в полуфинале Кубка Франции! Сафонов пропустил дважды за тайм, а у Дембеле — дубль
Усман Дембеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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