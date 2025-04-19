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Сегодня, 04:01

Дембеле — о «Золотом мяче»: «Для меня нет ничего важнее командных трофеев»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле отметил, что не думает о «Золотом мяче», так как его беспокоят только командные успехи.

«Борьба за «Золотой мяч»? Самое главное, что теперь «ПСЖ» играет как команда и нам нравится играть друг с другом. Впереди еще долгий путь, и для меня нет ничего важнее коллективных трофеев», — сказал Дембеле в эфире Prime Video.

На этой неделе «ПСЖ» по сумме двух матчей переиграл «Астон Виллу» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В полуфинале парижане встретятся с «Арсеналом».

Усман Дембеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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