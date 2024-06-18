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Франция

Сегодня, 16:07

В «Гавре» заявили, что довольны игрой Кузяева и не планируют с ним расставаться

Алина Савинова
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Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер заявил, что французский клуб не собирается расставаться с российским полузащитником Далером Кузяевым.

31-летний россиянин выступает за «Гавр» с лета 2023 года. До этого он играл в «Зените».

«Клуб не планирует расставаться с Кузяевым. Мы довольны его выступлением в этом сезоне», — цитирует Бодмера Sport24.

В минувшем Кузяев провел 33 матча за «Гавр» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами. «Гавр» финишировал на 15-й позиции в турнирной таблице лиги 1.

Источник: Sport24
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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