В Госдуме отреагировали на заявления украинского футболиста Малиновского

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского.

Во время матча 23-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Клермон» (2:0) американский комментатор Фил Шоэн назвал Малиновского россиянином и пошутил, что мяч после его неточного удара долетел до Москвы. Футболист потребовал от него публичных извинений.

«А если его назвали американцем или африканцем, он, наверное, просто посмеялся. Такое сейчас время, такое настроение у украинского народа к нам. Поэтому такая ненависть к Головину, которому украинский игрок пожал руку. Хотя Малиновский извинился только после того, как на него стали давить на Украине. Такое время, которое нужно пережить», — сказал Свищев «СЭ».

В начале января украинец приносил свои публичные извинения за то, что обнялся с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным