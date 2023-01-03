В Хорватии считают, что после перехода в «Лион» Ловрена будут уважать в сборной

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Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».
«Думаю, это оправданный переход. Наверное, теперь его будут больше уважать в сборной. Ведь «Лион» — это родной клуб Деяна Ловрена», — сказал Маркац «СЭ».
2 января 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.
Ловрен стал игроком «Зенита» в августе 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.