В Италии хвалят Кузяева за матч с «ПСЖ»

Сегодняшний матч 14-го тура чемпионата Франции «Гавр» — «ПСЖ» (0:2) транслировался в прямом эфире на одном из платных итальянских каналов.

По ходу встречи комментатор неоднократно отмечал хавбека хозяев Далера Кузяева, которого назвал одним из ключевых футболистов команды, без которого трудно представить стартовый состав «Гавра».

На 78-й минуте наш легионер едва не стал автором голевого паса, а на 85-й минуте совершил впечатляющий рывок от чужих ворот до своих и спас партнеров от пропущенного мяча.

Отметим, что с 10-й минуты «ПСЖ» играл в меньшинстве из-за удаления голкипера Доннаруммы, но это не помешало парижанам одержать победу.