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Сегодня, 13:40

В Италии утверждают, что в матче Лиги чемпионов за «ПСЖ» сыграет Доннарумма

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters
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В субботу, 2 ноября, «ПСЖ» победил «Ланс» (1:0) в 10-м туре чемпионата Франции с Матвеем Сафоновым в воротах и закрепился на первом месте с 26 очками: плюс 6 от идущего вторым «Монако».

При этом ведущее СМИ Италии La Gazzetta dello Sport утверждает, что главный тренер парижан Луис Энрике дал отдохнуть основному голкиперу Джанлуиджи Доннарумме и 6 ноября он выйдет в стартовом составе на встречу Лиги чемпионов с «Атлетико».

Сам Доннарумма накануне игры с «Лансом» дал большое интервью Mediaset, отметив, что счастлив в Париже и пока не планирует его покидать.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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