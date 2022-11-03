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Сегодня, 14:56

В контракте Месси с «ПСЖ» есть пункт о приоритете сборной над клубом

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может покинуть расположение французской команды до паузы на чемпионат мира в соответствии с пунктом в контракте. Об этом сообщает TN.

По информации источника, в контракте футболиста есть пункт, согласно которому он может покинуть расположение «ПСЖ» до начала паузы в чемпионате Франции. Согласно договору, игра за сборную обладает большим приоритетом, чем товарищеские и официальные матчи за «ПСЖ».

Месси должен прибыть в расположение сборной Аргентины 7 ноября и пропустит матч с «Осером» в Лиге 1, который пройдет 13 ноября.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://tn.com.ar/deportes/seleccion-argentina/2022/11/02/como-es-y-que-dice-la-clausula-prioridad-que-messi-tiene-en-su-contrato-con-psg-y-beneficia-a-la-seleccion/
Лионель Месси
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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