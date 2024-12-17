В L'Equipe сообищили, что сейчас «ПСЖ» не рассматривает российских футболистов

Сегодня, 05:10
Журналист L'Equipe Жозе Барросо рассказал, что на данный момент «ПСЖ» не интересуется российскими футболистами.
«Насколько мне известно, сейчас «ПСЖ» не рассматривает российских футболистов. Клуб заинтересован в точечных усилениях, но я не слышал русских фамилий среди кандидатов», — цитирует Барросо «РБ Спорт».
Летом 2024 года к парижскому клубу присоединился голкипер сборной России Матвей Сафонов, ранее выступавший за «Краснодар». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 6 матчей за «ПСЖ» и в 3 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.