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Сегодня, 05:10

В L'Equipe сообищили, что сейчас «ПСЖ» не рассматривает российских футболистов

Даниил Аршавский
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Журналист L'Equipe Жозе Барросо рассказал, что на данный момент «ПСЖ» не интересуется российскими футболистами.

«Насколько мне известно, сейчас «ПСЖ» не рассматривает российских футболистов. Клуб заинтересован в точечных усилениях, но я не слышал русских фамилий среди кандидатов», — цитирует Барросо «РБ Спорт».

Летом 2024 года к парижскому клубу присоединился голкипер сборной России Матвей Сафонов, ранее выступавший за «Краснодар». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 6 матчей за «ПСЖ» и в 3 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: «РБ Спорт»
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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