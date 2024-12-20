В «Марселе» оценили вероятность подписания контракта с Погба

Спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатиа ответил на вопрос о том, заинтересован ли клуб в подписании контракта с полузащитником Полем Погба.

«Поль знает, какое уважение и привязанность я к нему испытываю. Он не просто топ-игрок, он настоящий лидер. В последние несколько сезонов он много страдал: у него были проблемы с физическим здоровьем, а тут еще и дисквалификация. Очевидно, что, когда вы видите его на рынке, вы хотите взглянуть на него. Сегодня, если говорить конкретно, может ли «Марсель» позволить себе вернуть такого игрока, как Погба, если он физически не готов и нам придется ждать шесть месяцев?» — цитирует Бенатии RMC Sport.

29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В октябре срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле в марте следующего года. 1 декабря 31-летний футболист стал свободным агентом, после того как «Ювентус» расторг с ним контракт.

Ранее также сообщалось, что «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника в зимнее трансферное окно, однако Погба не хочет переходить в клуб, поскольку до этого выступал за их принципиального соперника — «Манчестер Юнайтед».