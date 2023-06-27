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Сегодня, 20:48

В «Марселе» опровергли наличие интереса к Чалову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта отреагировал на информацию о том, что клуб интересуется нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

«У нас нет вообще никакого интереса к Чалову», — приводит слова Рибалта Sport24.

Ранее сообщалось, что «Марсель» проявляет интерес к Чалову. Также, турецкое издание Fanatik сообщало, что Чалов согласился перейти в «Галатасарай». Помимо этого, известный инсайдер Фабрицио Романо заявлял об интересе к игроку со стороны «Фенербахче».

25-летний россиянин в прошлом сезоне провел за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач. Контракт Чалова с московским клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-27-v-marsele-oprovergli-nalichiye-interesa-k-chalovu
Федор Чалов
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