В «Марселе» опровергли наличие интереса к Чалову

Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта отреагировал на информацию о том, что клуб интересуется нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

«У нас нет вообще никакого интереса к Чалову», — приводит слова Рибалта Sport24.

Ранее сообщалось, что «Марсель» проявляет интерес к Чалову. Также, турецкое издание Fanatik сообщало, что Чалов согласился перейти в «Галатасарай». Помимо этого, известный инсайдер Фабрицио Романо заявлял об интересе к игроку со стороны «Фенербахче».

25-летний россиянин в прошлом сезоне провел за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач. Контракт Чалова с московским клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.