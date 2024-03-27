В МИД РФ прокомментировали минуту молчания перед матчем Франции и Чили в память о погибших в «Крокусе»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» отреагировала на проведение сборной Франции минуты молчания перед товарищеским матчем с национальной командой Чили в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

«Это говорит о том, что люди могут и должны оставаться людьми даже в условиях жесточайшего политического давления», — сказала Захарова «СЭ».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.