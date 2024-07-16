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В «Монако» рассказали, будет ли Головин капитаном команды в новом сезоне

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был капитаном команды в товарищеском матче, потому что несколько футболистов клуба находятся в отпуске после игр национальных сборных.

Головин исполнял роль капитана команды в товарищеском матче с бельгийским «Серкль Брюгге» (1:1) 13 июля.

«Это всего лишь предсезонная игра, мы все еще ждем футболистов сборных, которые выступали на Кубке Америки и чемпионате Европы. С капитаном еще ничего не решено», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Монако».

В сезоне-2023/24 Головин был вторым капитаном команды, а основным — французский нападающий Виссам Бен-Йеддер, который покинул клуб по окончании контракта в июне.

Источник: ТАСС
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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