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Сегодня, 13:23

В «Монако» прокомментировали готовность Рыболовлева продать клуб

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Монако» Тьяго Скуро отреагировал на заявление президента монегасков Дмитрия Рыболовлева о готовности продать клуб.

«Такого рода ситуации — часть жизни футбольного клуба. Жизнь продолжается. Это не меняет наш распорядок дня или наши цели. Мы по-прежнему полностью сосредоточены на текущем сезоне и желаем финишировать на подиуме, вернуться в Лигу чемпионов и пройти как можно дальше в Кубке Франции», — приводит слова Скуро L'Equipe.

FootMercato 21 января сообщил, что российский бизнесмен готов к продаже клуба. Рыболовлев стал владельцем контрольного пакета акций «Монако» в декабре 2011 года. С момента прихода россиянина клуб один раз выиграл лигу 1 (в сезоне-2016/17).

Футбол
ФК Монако
Дмитрий Рыболовлев
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