В «Монако» провели кризисное совещание после разгрома от «Монпелье»

Руководство «Монако» провело кризисное совещание после разгрома от «Монпелье» (0:4) в 33-м туре французской лиги 1, утверждает Nice-Matin.

По информации источника, на совещании присутствовали главный тренер монегасков Филипп Клеман, спортивный директор Пол Митчелл и футболисты «Монако». Отмечается, что Клеман был недоволен игрой многих лидеров команды, включая Кайо Энрике, Акселя Дисаси, Юссуфа Фофана и Гильермо Марипана.

«Монако» с 61 очком занимает четвертое место в таблице лиги 1 после 33 туров.