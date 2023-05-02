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Сегодня, 11:28

В «Монако» провели кризисное совещание после разгрома от «Монпелье»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководство «Монако» провело кризисное совещание после разгрома от «Монпелье» (0:4) в 33-м туре французской лиги 1, утверждает Nice-Matin.

По информации источника, на совещании присутствовали главный тренер монегасков Филипп Клеман, спортивный директор Пол Митчелл и футболисты «Монако». Отмечается, что Клеман был недоволен игрой многих лидеров команды, включая Кайо Энрике, Акселя Дисаси, Юссуфа Фофана и Гильермо Марипана.

«Монако» с 61 очком занимает четвертое место в таблице лиги 1 после 33 туров.

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ФК Монако
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