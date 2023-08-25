В «Монако» рассказали о важности Головина для клуба

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро рассказал о важности российского полузащитник Александра Головина для монегасков.

— Алекс — важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу.

— Мы привыкли, что «Монако» подписывает молодых футболистов с целью дальнейшей перепродажи. На Головине еще можно сделать прибыль?

— Безусловно. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения, — цитирует Скуро Metaratings.ru.

«Монако» проведет следующий матч сегодня, 25 августа, против «Нанта» в 3-м туре чемпионата Франции-2023/24.