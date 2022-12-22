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Сегодня, 09:54

В «ПСЖ» боятся реакции фанатов французских фанатов, если Месси покажет кубок ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси целует кубок мира.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси хочет показать болельщикам французского клуба Кубок мира на следующем домашнем матче парижан, сообщает Goal.

По информации источника, Месси попросил руководство клуба разрешить ему показать трофей болельщикам «ПСЖ». Боссы парижской команды опасаются реакции фанатов.

35-летний нападающий в составе сборной Аргентины обыграл Францию (3:3, 4:2 — по пен.) в финале ЧМ-2022.

В следующем домашнем матче 16-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет против «Страсбурга» 28 декабря, начало — 23.00 мск.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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