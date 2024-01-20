В «ПСЖ» хотят переманить талантливого защитника, чтобы отомстить «Реалу» за вероятный уход Мбаппе

«ПСЖ» намерен отомстить «Реалу» за возможной переход нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб, сообщает Realmadrid Exclusivo.

По информации источника, «ПСЖ» хочет переманить одного из самых талантливых защитников мира Лени Йоро, на которого претендует «Реал». Отмечается, что француз близок к переходу в испанский клуб, но «ПСЖ» готов сделать все возможное, чтобы подписать защитника уже в текущее трансферное окно.

18-летний Йоро выступает за «Лилль» с июля 2022 года. В текущем сезоне он провел за клуб 23 матча и забил три мяча.