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Сегодня, 10:49

В «ПСЖ» не разрешали Месси уезжать в Саудовскую Аравию. Игроки парижан шокированы его отъездом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не получал одобрения на поездку в Саудовскую Аравию от главного тренера команды Кристофа Гальтье или спортивного директора Луиша Кампуша, сообщает L'Equipe.

Ранее 35-летний аргентинец улетел в Саудовскую Аравию через три часа после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре французской лиги 1.

По информации источника, игрокам парижан планировалось предоставить выходные, но только в случае победы над «Лорьяном». Из-за поражения выходные были отменены, а все партнеры Месси тренировались в расположении команды уже на следующее утро. Отмечается, что некоторые из них были шокированы отъездом Лионеля.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года. В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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