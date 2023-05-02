В «ПСЖ» не разрешали Месси уезжать в Саудовскую Аравию. Игроки парижан шокированы его отъездом

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не получал одобрения на поездку в Саудовскую Аравию от главного тренера команды Кристофа Гальтье или спортивного директора Луиша Кампуша, сообщает L'Equipe.

Ранее 35-летний аргентинец улетел в Саудовскую Аравию через три часа после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре французской лиги 1.

По информации источника, игрокам парижан планировалось предоставить выходные, но только в случае победы над «Лорьяном». Из-за поражения выходные были отменены, а все партнеры Месси тренировались в расположении команды уже на следующее утро. Отмечается, что некоторые из них были шокированы отъездом Лионеля.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года. В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.