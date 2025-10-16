В «ПСЖ» недовольны публичными комментариями Сафонова о недостатке игрового времени

В «ПСЖ» высказали недовольство публичными комментариями вратаря Матвея Сафонова о недостатке игрового времени, сообщает портал Goal. По данным источника, слова россиянина вызвали раздражение в клубе, в том числе среди игроков и штаба. Некоторые руководители «ПСЖ» считают, что подобные комментарии вредят клубу. Отмечается, что голкипер готов рассмотреть варианты с переходом в другой клуб. Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 вратарь провел 17 матчей. В этом сезоне 26-летний россиянин не сыграл ни в одной игре.

Александр Фридман И сколько денег заплатили за то, что кто-то, где-то, якобы, что-то кому-то, может быть, сказал. А, может быть, и не сказал. 17.10.2025

Москвич1985 Ну если ПСЖ хочет сплавить Сафонова, то Матвею надо быть аккуратнее. Это как обычный работник. Если устративает администрацию, то ему многие ошибки простят. Если нет - наоборот с удовольствием предъявят. Возможно, в контракте футболистам запрещено критиковать клуб - тогда тем более претензии французов обонованны. 17.10.2025

Солёный Для начала, если следовать примеру Доннуруммы, Сафонову нужно выиграть чемпионат Европы )))))))) 17.10.2025

Loden Молодец парень, всё верно. В сезоне не сыграл ни разу. Пришло время сменить команду. Ходить предлагать свои услуги за спиной клуба как-то не то. А так дал понять заинтересованным - готов рассмотреть варианты. Что же касается игровых качеств - не так много наших поиграли в клубах, выигрывавших ЛЧ. Удачи Матвею! 17.10.2025

1_sport Непонятно кому, непонятно какие именно высказывания не понравились. На что согласен Сафонов нужно у него самого спрашивать, а он буквально на той неделе заявил, что руки опускать не будет. Вот так вот слухи и рождаются. 17.10.2025

Чернобог Ну вот, так и без трофеев остаться можно. Где ещё столько заработешь? 17.10.2025

shafir07 Засядет н лавке во второсортном клубе 17.10.2025

Saiga-спринтер Уровень Матвейки - это та-же лавка запаса в Интернационале или в Милане. 17.10.2025

Saiga-спринтер Любой тренер зависит от результатов команды и не враг себе и команде. Зачем ставить в рамку более слабого голкипера, результат в каждом матче всегда нужен здесь и сейчас. Уронень Матвейки в Европе - это чемпионаты Румынии/Польши/Венгрии и т.п. 17.10.2025

alexandr2637 Правильно Мотя! Гноби поганых буржуев. Недолго им осталось гавкать - скоро там пустыня будет! 17.10.2025

Симон Вирсаладзе А чем он недоволен-то? Его изначально брали не первым номером и когда Шевалье приглашали, тоже было прямо озвучено, что француз будет в раме постоянно. 17.10.2025

Алексей Переверзев Ииии... что? 16.10.2025

marchela13 Выпий пивка и ложись спать. 16.10.2025

Grinopel Сам ты обосрался. Хаваешь желтые новости, как лошок вокзальный. 16.10.2025

Grinopel Некоторые считают, кое-кто недоволен, по мнению кое-кого. Чих-пых, и горячая новость из ничего! 16.10.2025

Робат Походу недолго Сафонову осталось в ПСЖ! 16.10.2025

AleSSio87 привыкли что у нас можно ляпать языком всё что угодно на лево и на право и тебе за это ничего не будет, а только наоборот - помесят на первые полосы газет и если ты ещё и фрик, то вообще звездой сделают! а в Европе лучше помалкивать, если хочешь быть в составе лучшей команды по крайней мере Европы! там жопу подтирать не станут и сразу пинка дадут, как Простидзюбку Монтелла выгнал подальше от своей команды после 1,5 игр - ему сразу стало всё понятно 16.10.2025

Smash. Че он там о себе мнит, а Золотой мяч ему не вручить? Ох и дуурень.. 16.10.2025

Неприкрытый Писярев Даже сидя на бенче умудрился обосраться 16.10.2025

инок Если Сафонов, по примеру Доннаруммы так же уйдёт куда-нибудь в Интер или Милан, думаю что для Матвея это будет только плюс.)) 16.10.2025

Berkut-7 Ну понять можно, его приглашали в роли запасного , он согласился и подписал контракт, а теперь начинает права качать и трепать языком , что играет мало, а зачем тогда вообще переходил?РАди денег, ну так он получает деньги, чего жалуется -то?ЕГо силой никто в ПАриж не тянул , добровольно поехал. 16.10.2025

Степочкин Не сдавайся тетя-Мотя, если что через суд лавку защищай согласно контракта, скажи мол "моя, не отдам!". Будешь уходить - лавку с собой забирай, она тебе три титула принесла, дома в красный уголок поставишь. 16.10.2025

AlexCS4 Чудак-человек! Сиди на теплой лавке, получай деньги и титулы. А ему еще и играть хочется. Неблагодарный! :) 16.10.2025

AlexCS4 Думаю, Динамо его зарплату не потянет. 16.10.2025

Неврубант Хорошая идея, кстати! Ну, пока медалек нет, можешь сдать бутылки. 16.10.2025

Russpiel Переходить. По-любому. Я б ещё и медальки сдал. 16.10.2025

frunt 2 Зато у Валеры он любимец и капитан.По ходу зимой уйдет в аренду в Динамо. 16.10.2025