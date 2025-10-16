Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Франция

16 октября, 17:46

В «ПСЖ» недовольны публичными комментариями Сафонова о недостатке игрового времени

Руслан Минаев

В «ПСЖ» высказали недовольство публичными комментариями вратаря Матвея Сафонова о недостатке игрового времени, сообщает портал Goal.

По данным источника, слова россиянина вызвали раздражение в клубе, в том числе среди игроков и штаба. Некоторые руководители «ПСЖ» считают, что подобные комментарии вредят клубу. Отмечается, что голкипер готов рассмотреть варианты с переходом в другой клуб.

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 вратарь провел 17 матчей. В этом сезоне 26-летний россиянин не сыграл ни в одной игре.

28

  • Александр Фридман

    И сколько денег заплатили за то, что кто-то, где-то, якобы, что-то кому-то, может быть, сказал. А, может быть, и не сказал.

    17.10.2025

  • Москвич1985

    Ну если ПСЖ хочет сплавить Сафонова, то Матвею надо быть аккуратнее. Это как обычный работник. Если устративает администрацию, то ему многие ошибки простят. Если нет - наоборот с удовольствием предъявят. Возможно, в контракте футболистам запрещено критиковать клуб - тогда тем более претензии французов обонованны.

    17.10.2025

  • Солёный

    Для начала, если следовать примеру Доннуруммы, Сафонову нужно выиграть чемпионат Европы ))))))))

    17.10.2025

  • Loden

    Молодец парень, всё верно. В сезоне не сыграл ни разу. Пришло время сменить команду. Ходить предлагать свои услуги за спиной клуба как-то не то. А так дал понять заинтересованным - готов рассмотреть варианты. Что же касается игровых качеств - не так много наших поиграли в клубах, выигрывавших ЛЧ. Удачи Матвею!

    17.10.2025

  • 1_sport

    Непонятно кому, непонятно какие именно высказывания не понравились. На что согласен Сафонов нужно у него самого спрашивать, а он буквально на той неделе заявил, что руки опускать не будет. Вот так вот слухи и рождаются.

    17.10.2025

  • Чернобог

    Ну вот, так и без трофеев остаться можно. Где ещё столько заработешь?

    17.10.2025

  • shafir07

    Засядет н лавке во второсортном клубе

    17.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Уровень Матвейки - это та-же лавка запаса в Интернационале или в Милане.

    17.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Любой тренер зависит от результатов команды и не враг себе и команде. Зачем ставить в рамку более слабого голкипера, результат в каждом матче всегда нужен здесь и сейчас. Уронень Матвейки в Европе - это чемпионаты Румынии/Польши/Венгрии и т.п.

    17.10.2025

  • alexandr2637

    Правильно Мотя! Гноби поганых буржуев. Недолго им осталось гавкать - скоро там пустыня будет!

    17.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А чем он недоволен-то? Его изначально брали не первым номером и когда Шевалье приглашали, тоже было прямо озвучено, что француз будет в раме постоянно.

    17.10.2025

  • Алексей Переверзев

    Ииии... что?

    16.10.2025

  • marchela13

    Выпий пивка и ложись спать.

    16.10.2025

  • Grinopel

    Сам ты обосрался. Хаваешь желтые новости, как лошок вокзальный.

    16.10.2025

  • Grinopel

    Некоторые считают, кое-кто недоволен, по мнению кое-кого. Чих-пых, и горячая новость из ничего!

    16.10.2025

  • Робат

    Походу недолго Сафонову осталось в ПСЖ!

    16.10.2025

  • AleSSio87

    привыкли что у нас можно ляпать языком всё что угодно на лево и на право и тебе за это ничего не будет, а только наоборот - помесят на первые полосы газет и если ты ещё и фрик, то вообще звездой сделают! а в Европе лучше помалкивать, если хочешь быть в составе лучшей команды по крайней мере Европы! там жопу подтирать не станут и сразу пинка дадут, как Простидзюбку Монтелла выгнал подальше от своей команды после 1,5 игр - ему сразу стало всё понятно

    16.10.2025

  • Smash.

    Че он там о себе мнит, а Золотой мяч ему не вручить? Ох и дуурень..

    16.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Даже сидя на бенче умудрился обосраться

    16.10.2025

  • инок

    Если Сафонов, по примеру Доннаруммы так же уйдёт куда-нибудь в Интер или Милан, думаю что для Матвея это будет только плюс.))

    16.10.2025

  • Berkut-7

    Ну понять можно, его приглашали в роли запасного , он согласился и подписал контракт, а теперь начинает права качать и трепать языком , что играет мало, а зачем тогда вообще переходил?РАди денег, ну так он получает деньги, чего жалуется -то?ЕГо силой никто в ПАриж не тянул , добровольно поехал.

    16.10.2025

  • Степочкин

    Не сдавайся тетя-Мотя, если что через суд лавку защищай согласно контракта, скажи мол "моя, не отдам!". Будешь уходить - лавку с собой забирай, она тебе три титула принесла, дома в красный уголок поставишь.

    16.10.2025

  • AlexCS4

    Чудак-человек! Сиди на теплой лавке, получай деньги и титулы. А ему еще и играть хочется. Неблагодарный! :)

    16.10.2025

  • AlexCS4

    Думаю, Динамо его зарплату не потянет.

    16.10.2025

  • Неврубант

    Хорошая идея, кстати! Ну, пока медалек нет, можешь сдать бутылки.

    16.10.2025

  • Russpiel

    Переходить. По-любому. Я б ещё и медальки сдал.

    16.10.2025

  • frunt 2

    Зато у Валеры он любимец и капитан.По ходу зимой уйдет в аренду в Динамо.

    16.10.2025

  • СереХа

    Гоу в Зенитушку

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Матвей Сафонов
    Футбол
    ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
    Читайте также
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя