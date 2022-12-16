В «ПСЖ» оценили Мбаппе в 300 миллионов евро

Высокопоставленный источник в «ПСЖ», пожелавший остаться инкогнито, оценил реальную стоимость нападающего французского клуба Килиана Мбаппе.

«Если люди осознают, насколько ценен Мбаппе сегодня, то они должны понимать, насколько Килиан важен для нашего клуба. Ценник Мбаппе? 300-350 миллионов евро. «Реал» предлагал Мбаппе больше, чем предлагали мы. И он сделал свой выбор в пользу нас. Это о многом говорит. Килиан выбрал остаться в «ПСЖ», и дело вовсе не в деньгах», — приводит слова источника из «ПСЖ» The Telegraph.

Игрок сборной Франции был близок к переходу в «Реал» летом 2022 года. Однако в последний момент Мбаппе решил продлить контракт с парижанами.

Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 160 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше французской лиги 1 Мбаппе провел 14 матчей, забив в них 12 голов и отдав 2 результативные передачи.

Сборная Франции сыграет против Аргентины в финале чемпионата мира-2022 в Катаре 18 декабря, начало — 18.00 мск.