В «ПСЖ» опровергли информацию о создании фейковых аккаунтов для критики Мбаппе

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В «ПСЖ» опровергли информацию о создании фейковых аккаунтов в Twitter для критики форварда Килиана Мбаппе.
«ПСЖ» — это глобальный бренд, который постоянно взаимодействует с агентствами социальных сетей по всему миру, чтобы продвигать и отмечать отличную работу клуба, его сотрудников и партнеров. Вы действительно думаете, что мы нанимаем людей, чтобы унижать собственных игроков? Это полная ерунда. Мы потратили прошлый год на то, чтобы продлить Мбаппе, предложив ему самый большой контракт в мировом спорте, в этом участвовал президент Макрон. И вы думаете, что при этом мы его унижали?" — приводит RMC Sport слова источника, близкого к клубу.
Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года. Нападающий чувствует себя преданным руководством французского коллектива. Одной из причин его недовольства является позиция, на которой форвард играет в команде.
В текущем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за «ПСЖ» и забил 12 голов. Его контракт с парижанами действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования