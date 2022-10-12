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Сегодня, 21:03

В «ПСЖ» опровергли информацию о создании фейковых аккаунтов для критики Мбаппе

Мария Гусева

В «ПСЖ» опровергли информацию о создании фейковых аккаунтов в Twitter для критики форварда Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» — это глобальный бренд, который постоянно взаимодействует с агентствами социальных сетей по всему миру, чтобы продвигать и отмечать отличную работу клуба, его сотрудников и партнеров. Вы действительно думаете, что мы нанимаем людей, чтобы унижать собственных игроков? Это полная ерунда. Мы потратили прошлый год на то, чтобы продлить Мбаппе, предложив ему самый большой контракт в мировом спорте, в этом участвовал президент Макрон. И вы думаете, что при этом мы его унижали?" — приводит RMC Sport слова источника, близкого к клубу.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года. Нападающий чувствует себя преданным руководством французского коллектива. Одной из причин его недовольства является позиция, на которой форвард играет в команде.

В текущем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за «ПСЖ» и забил 12 голов. Его контракт с парижанами действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона 0
Интер 0
1-й тайм

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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