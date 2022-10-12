В «ПСЖ» опровергли информацию о создании фейковых аккаунтов для критики Мбаппе

В «ПСЖ» опровергли информацию о создании фейковых аккаунтов в Twitter для критики форварда Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» — это глобальный бренд, который постоянно взаимодействует с агентствами социальных сетей по всему миру, чтобы продвигать и отмечать отличную работу клуба, его сотрудников и партнеров. Вы действительно думаете, что мы нанимаем людей, чтобы унижать собственных игроков? Это полная ерунда. Мы потратили прошлый год на то, чтобы продлить Мбаппе, предложив ему самый большой контракт в мировом спорте, в этом участвовал президент Макрон. И вы думаете, что при этом мы его унижали?" — приводит RMC Sport слова источника, близкого к клубу.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года. Нападающий чувствует себя преданным руководством французского коллектива. Одной из причин его недовольства является позиция, на которой форвард играет в команде.

В текущем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за «ПСЖ» и забил 12 голов. Его контракт с парижанами действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.