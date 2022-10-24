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Сегодня, 17:54

В «ПСЖ» опровергли информацию о зарплате Мбаппе в 630 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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«ПСЖ» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг появившуюся информацию о зарплате футболиста Килиана Мбаппе по новому контракту.

По данным Le Parisien 23-летний француз получит 630 миллионов евро за три года без вычета налогов. Это самая большая сумма, когда-либо выплачиваемая спортсмену.

«Футбольный клуб «ПСЖ» сообщает, что ни одна из приведенных деталей не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В текущем сезоне Мбаппе провел 15 матчей за «ПСЖ», в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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