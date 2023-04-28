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Сегодня, 18:27

В «ПСЖ» подтвердили переговоры с защитником Рамосом о продлении контракта

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о возможном продлении контракта с защитником команды Серхио Рамосом.

«Рамос — пример для других футболистов, он ключевой игрок в раздевалке. Я знаю, что в настоящее время между его агентами и клубом ведутся переговоры. Я очень доволен сезоном Серхио и тем, что он приносит на поле и за его пределами», — приводит слова Гальтье журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Действующее соглашение Рамоса с парижанами рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 37-летний защитник сыграл за «ПСЖ» 39 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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