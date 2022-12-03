Президент «ПСЖ»: «У меня вопрос: какова ценность стадиона без «ПСЖ»? Нулевая»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о сложных переговорах с властями Парижа о выкупе стадиона «Парк де Пренс».

«У меня вопрос: какова ценность стадиона без «ПСЖ»? Нулевая. Мэру также стоит спросить, что клуб приносит городу Париж. Если они думают, что мы собираемся инвестировать 500 миллионов евро, мы просто уйдем и построим другой стадион.

Я сказал мэру, что если они не захотят принять наше предложение, мы уйдем. Мы не угрожаем. Мы пожмем друг другу руки, поблагодарим мэра и попрощаемся», — цитирует функционера RMC Sport.

По данным L'Equipe, столичный клуб сделал Парижу предложение в 40 миллионов евро.

По словам людей из окружения компании Qatar Sports Investment, владеющей «ПСЖ», городской департамент оценил стоимость стадиона в 350 миллионов евро. В другом исследовании цифра составляет 200 миллионов евро.