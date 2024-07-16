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Сегодня, 21:20

В «ПСЖ» сообщили, что Сафонов начал тренировочный процесс с командой

Руслан Минаев
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Российский вратарь Матвей Сафонов начал тренировочный процесс с «ПСЖ».

«Да, он прибыл в расположение ПСЖ и приступил к тренировочному процессу в составе команды», — цитирует ТАСС пресс-служба парижан.

Ранее сообщалось, что первые тренировки с мячом пройдут в среду, 17 июля. «ПСЖ» не будет проводить товарищеские матчи в этом месяце, в августе у них запланированы игры с австрийским «Штурмом» (7 августа) и немецким «Лейпцигом» (10 августа).

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Российский вратарь перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года, он подписал контракт с французской командой на 5 лет.

Источник: ТАСС
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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