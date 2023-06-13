В «ПСЖ» узнали о нежелании Мбаппе продлевать контракт от журналистов

«ПСЖ» не знал о нежелании нападающего Килиана Мбаппе продлевать контракт, сообщает The New York Times.

12 июня появилась информация, что футболист отправил официальное письмо в клуб о том, что он ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.

По данным источника, руководство парижан было застигнуто врасплох, узнав об этом письме от французских журналистов. Новостное агентство сообщило «ПСЖ», что его сотрудники получили копию письма до того, как оно было отправлено в клуб.

В завершившемся сезоне 24-летний Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами.

Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2024 года и имеет опцию продления еще на один сезон.