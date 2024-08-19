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Сегодня, 12:19

В «Реймсе» заявили, что Думбия пропустил матч с «Лиллем» из-за травмы. Игроком интересуется ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Реймса» Жан-Пьер Кайо в разговоре с «СЭ» прокомментировал отсутствие полузащитника Камори Думбия в заявке на матч 1-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (0:2).

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА интересуется 21-летним малийцем.

«Думбия не был в заявке на матч из-за возможного трансфера? Нет. Он получил травму в последнем матче за сборную Мали. Продолжает восстанавливаться от повреждения», — сказал Кайо «СЭ».

Действующее соглашение Думбия с «Реймсом» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

ФК Реймс
ФК ЦСКА (Москва)
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