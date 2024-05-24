В России покажут финал Кубка Франции на платформе VK Видео

VK Видео и телеканал «Старт» покажут эксклюзивную трансляцию финала Кубка Франции «Лион» — «ПСЖ». Любители футбола смогут не только посмотреть матч из дома, но и в московском фуд-молле «Три вокзала. Депо».

Также в фуд-молле состоится предматчевое обсуждение с экспертами — спортивным комментатором Семеном Зигаевым и участником «Студии Союз» Артемом Муратовым. Саму игру покажут на большом экране с живым комментированием происходящего. Посетителей ждут станции с различными активностями.

Матч «Лион» — «ПСЖ» состоится в субботу, 25 мая, на стадионе «Стад Пьер-Морой» в Лилле.