Вахи может дебютировать за «Ланс» в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Ланса» Франк Эз объявил, что новичок команды Элие Вахи готов к дебюту. 20-летний француз на этой неделе за 30 миллионов евро перешел из «Монпелье».

«Элие Вахи поедет с нами в Париж, и не для того, чтобы посмотреть столицу», — цитирует RMC Эза.

Матч «ПСЖ» — «Ланс» пройдет в субботу, 26 августа. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.