Вальдано: «Мбаппе будет забивать в «Реале» по 40 голов за сезон в течение десяти лет»

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Экс-игрок «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал возможный переход в команду форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе гарантированно будет забивать по 40 голов за сезон в течение следующих десяти лет. Было бы очень интересно посмотреть на него здесь», — цитирует Вальдано Madrid Xtra.
Ранее главный тренер мадридцев Симеоне называл экстраординарным переход Мбаппе в «Реал». 31 июля нападающий опубликовал загадочное фото, которое СМИ расценили, как намек на подписание контракта с мадридским клубом.
Французский форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.