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Карпин — о будущем Головина: «Ему что, самому заявление в «Реал» или «Барселону» написать?»

Руслан Минаев
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Нужно ли Головину переходить на более высокий уровень? А «Монако» что, не высокий уровень? На всякий случай, это вторая команда Франции.

«Барселона» и «Реал»? А они Головина зовут? Или ему самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»? Если предложение поступит, он наверняка подумает над ним», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Контракт 28-летнего Головина с «Монако» истекает летом 2026 года. В прошлом сезоне россиянин забил 6 мячей и сделал 6 голевых пасов в 27 матчах.

«Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина

Источник: Чемпионат
Александр Головин
Валерий Карпин
ФК Монако
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