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Валуев отреагировал на отказ игрока «Монако» от акции в поддержку борьбы с гомофобией

Зарина Халимхонова
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ футболиста «Монако» Мохаммеда Камара от акции в поддержку борьбы с гомофобией.

«Пусть Франция катится. Не жаль», — сказал Валуев «СЭ».

19 мая Камара ушел с поля по время общего фото в поддержку ЛГБТ* (экстремистская организация, запрещенная в РФ), а перед началом игры 34-го тура лиги 1 с «Нантом» (4:0) заклеил их эмблему.

Во Франции 24-летнего футболиста сразу же раскритиковали, а министр спорта страны Амели Удеа-Кастера призвала к строжайшим санкциям в отношении полузащитника.

Футбол
ФК Монако
Николай Валуев
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Полузащитник «Монако» Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией на своей форме