Верратти будет получать в «ПСЖ» 11 миллионов евро за сезон по новому контракту

«ПСЖ» и полузащитник Марко Верратти договорились о подписании нового контракта, сообщает Le Parisien.

Новое соглашение клуба с 30-летним итальянцем будет рассчитано до 2026 года. Его зарплата вырастет до 11 миллионов евро за сезон.

Ожидается, что официально о новом соглашении будет объявлено в ближайшее время.

Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. Нынешний контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 он сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за французскую команду.