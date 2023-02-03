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Франция

Сегодня, 06:53

Верратти дисквалифицирован на три матча

Евгений Козинов
Корреспондент
Марко Верратти.
Фото Global Look Press
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Дисциплинарный комитет чемпионата Франции рассмотрел инцидент, произошедший в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (1:1).

Полузащитник парижан Марко Верратти получил красную карточку на 59-й минуте встречи. Его наказали трехматчевой дисквалификацией, один из которых условно.

На этой неделе 30-летний итальянец уже не играл в матче 21-го тура лиги 1 против «Монпелье», который состоялся в среду, поэтому ему остается пропустить еще одну встречу.

Также защитник «Анже» Сулейман Думбия был отстранен на три матча, а нападающий «Страсбура» Кевин Гамейро — на два.

Марко Верратти
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