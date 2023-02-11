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Франция

Сегодня, 08:27

Верратти не сыграет против «Монако»

Мария Гусева
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«ПСЖ» объявил заявку на матч 23-го тура чемпионата Франции против «Монако». Игра пройдет на стадионе «Луи II».

Полузащитник Марко Верратти не сыграет против монегасков, так как испытывает дискомфорт в левом бедре. Также «ПСЖ» не помогут нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе, о чем стало известно ранее.

В состав вернулся защитник Преснель Кимпембе. Он не играл с ноября из-за травмы.

Полностью заявка «ПСЖ» выглядит следующим образом: Ашраф Хакими, Преснель Кимпембе, Серхио Рамос, Маркиньос, Фабиан Руис, Неймар, Хуан Бернат, Данилу Перейра, Серхио Рико, Витинья, Нуну Мендеш, Карлос Солер, Тимоти Пембеле, Эль Шадайль Битшиабу, Уоррен Заир-Эмери, Исмаэль Гарби, Ильес Усни, Уго Экитике, Александр Летелье, Джанлуиджи Доннарумма.

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится в субботу, 11 февраля. Начало игры — 19.00 по московскому времени.

Марко Верратти
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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