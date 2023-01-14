Верратти: «Мне приписывали роман с Рианной, но я ее не знаю»

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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отреагировал на информацию о том, что он ведет разгульный образ жизни и однажды провел вечер с известной певицей Рианной.
«Меня волновало то, что обо мне говорили, моя репутация. Журналисты должны делать свою работу честно. Но меня выставили как человека, который проводит в ночных клубах каждую ночь. Это как минимум неправильно.
Было время, когда я куда-то ходил, мне было 20 лет, сейчас все иначе. Сегодня я предпочитаю ходить куда-нибудь поужинать с моими товарищами по команде, моими друзьями, но так делают все.
Однажды говорили, что я провел вечер с певицей Рианной, но я ее даже не знаю. Нужно быть честными», — приводит слова Верратти France Football.
Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. 28 декабря 2022 года клуб продлил контракт с футболистом до конца июня 2026 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования