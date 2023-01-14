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Сегодня, 13:41

Верратти: «Мне приписывали роман с Рианной, но я ее не знаю»

Верратти отреагировал на информацию о романе с Рианной
Виктория Кравченко
Марко Верратти.
Фото AFP
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отреагировал на информацию о том, что он ведет разгульный образ жизни и однажды провел вечер с известной певицей Рианной.

«Меня волновало то, что обо мне говорили, моя репутация. Журналисты должны делать свою работу честно. Но меня выставили как человека, который проводит в ночных клубах каждую ночь. Это как минимум неправильно.

Было время, когда я куда-то ходил, мне было 20 лет, сейчас все иначе. Сегодня я предпочитаю ходить куда-нибудь поужинать с моими товарищами по команде, моими друзьями, но так делают все.

Однажды говорили, что я провел вечер с певицей Рианной, но я ее даже не знаю. Нужно быть честными», — приводит слова Верратти France Football.

Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. 28 декабря 2022 года клуб продлил контракт с футболистом до конца июня 2026 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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