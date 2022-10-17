Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 04:35

Верратти о победе над «Марселем»: «ПСЖ» мог забить второй гол, но в целом мы очень довольны»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:0).

«Думаю, это был матч, в котором мы должны были играть так, как играли: терпеть, когда у нас не было мяча, и бежать друг за другом. Мы знаем, что всем нравится этот матч — болельщикам, клубу. В этом матче нужно не просто набрать три очка, его нужно выиграть. Я проиграл один раз, увидел, каково это, и мне не хотелось проходить через это снова. Мы боролись, терпели и показали хорошую игру. Мы могли бы забить второй гол, но в целом мы очень довольны», — приводит слова Верратти официальный сайт клуба.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил форвард парижан Неймар. Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго, выступающий за «Марсель», вышел на поле на 44-й минуте, заменив своего одноклубника Эрика Байи. На 72-й минуте француз получил красную карточку за грубый фол.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 29 очками в 11 матчах. «Марсель» занимает четвертую строчку с 23 очками в 11 играх.

Марко Верратти
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гальтье: «Я очень доволен победой над «Марселем»