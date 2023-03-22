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Сегодня, 22:28

Верратти заявил, что в будущем может продолжить карьеру в серии А

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что в будущем может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Будущее в чемпионате Италии? Кто знает... Но на данный момент я очень счастлив в «ПСЖ», моя миссия и мечта — привезти кубок Лиги чемпионов в Париж. Я продолжаю делать все, чтобы это случилось», — приводит слова Вератти Sky Sports Italy.

30-летний хавбек выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. Его действующее соглашение с парижской командой рассчитано до июня 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл за парижан 30 матчей и отдал одну результативную передачу.

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Марко Верратти
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
серия А
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