Верратти заявил, что в будущем может продолжить карьеру в серии А

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что в будущем может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Будущее в чемпионате Италии? Кто знает... Но на данный момент я очень счастлив в «ПСЖ», моя миссия и мечта — привезти кубок Лиги чемпионов в Париж. Я продолжаю делать все, чтобы это случилось», — приводит слова Вератти Sky Sports Italy.

30-летний хавбек выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. Его действующее соглашение с парижской командой рассчитано до июня 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл за парижан 30 матчей и отдал одну результативную передачу.