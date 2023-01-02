Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:18

Ветеран ЦСКА считает, что Головин готов к переходу в «Реал» или «Барселону»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на гол полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (1:0).

«Я рад успехам Головина. Слежу за ним. У него очень хороший футбольный возраст, 26 лет. Хочу пожелать ему дальнейшего продвижения в футболе, совершенствования. Нельзя останавливаться на достигнутом. Здорово, что он забивает. Я считаю, что Головин готов к переходу в «Реал» или «Барселону» по возрасту. Он много забивает в движении, отдает много передач. Наверное, за ним очень внимательно наблюдают. От этого он будет стоить дороже и дороже», — сказал Пономарев «СЭ».

Головин сделал результативное действие в пятом матче подряд за «Монако» в чемпионате Франции. 26-летний футболист вышел в основном составе и был заменен на 79-й минуте встречи.

«Монако» выиграл четыре из последних пяти матчей: команда набрала 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Брест» остается на 17-й строчке в лиге 1 (13 очков).

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года, в этом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 22 миллиона евро.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Бреста&raquo; (1:0). «Головин, возможно, лучший игрок этого сезона в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Александр Головин
Владимир Пономарев
Футбол
ФК Барселона
ФК Монако
ФК Реал
9
3
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Все о новом клубе Роналду: 500 миллионов долларов, роль посла ЧМ-2030 и амбиции выиграть ЛЧ
Месси, Мбаппе и другие. 10 главных героев 2022 года
Шестеро студентов задержаны после похищения юноши в Москве
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Минтруд: страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 4,8%
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер «Лиона» Блан: «Мы не заслуживали поражения в матче с «Клермоном»