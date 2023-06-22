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Сегодня, 17:06

Вейналдум: «Если «ПСЖ» попросит меня остаться, я останусь»

Мария Гусева
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Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум ответил на вопрос, хотел бы он остаться в парижском клубе.

В прошедшем сезоне 32-летний голландец выступал за «Рому» на правах аренды. Срок соглашения истекает 30 июня 2023 года.

«Если «ПСЖ» попросит меня остаться, я останусь, — цитирует pazzi di fanta Вейналдума. — Прошлым летом они хотели, чтобы я ушел, поэтому я ушел... Я не потерял уверенность, но потерял радость. Мне нужно, чтобы люди снова поверили в меня».

В сезоне-2022/23 Вейналдум провел 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Джорджиньо Вайналдум
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
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